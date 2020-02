Sedute ridotte, in 'tilt' la Chirurgia dell'Ospedale di Vasto

"Quattro sedute di ordinario ed una di day surgery: questa è la lista delle sedute operatorie di Chirurgia per il mese di febbraio".

A manifestare preoccupazione per la situazione in atto al 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto è il Comitato per la difesa dell'Ospedale.

"È possibile andare avanti così, senza nessuna considerazione per l’organizzazione della Salute nel Vastese? Il Comitato - si legge in una nota -, sicuro di interpretare il sentimento di riprovazione dei cittadini di tutto il Vastese, esprime la propria indignazione e chiede alla Regione, ai rappresentanti delle istituzioni eletti nel Comprensorio ed alla classe politica in generale la considerazione che non c’è".