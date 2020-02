Pioppo Nero monumentale di Vasto Marina, interventi al via

Inizieranno martedì 4 febbraio gli interventi di cura del Pioppo Nero monumentale di piazza Rodi, al centro di Vasto Marina.

“Una relazione fitostatica ha definito sia lo stato vegetativo dell’albero sia gli interventi da eseguire sullo stesso. Allo scopo di preservare lo stato dell’albero e per motivi di pubblica incolumità è stato chiesto e ottenuto - ha evidenziato l’assessore ai Servizi Manutentivi, Gabriele Barisano - il parere del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. L’autorizzazione a procedere con gli interventi ha permesso di programmare i lavori che inizieranno domani con il trattamento endoradicale, dalla ditta Spider Work srl per un importo complessivo di euro 4.209,00 Iva compresa. Si procederà poi alla potatura e al cablaggio dinamico in quota.

Azioni - conclude Barisano - che renderanno il Pioppo Nero di Piazza Rodi ancora più bello”.