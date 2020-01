Viabilità sull'A14, i mezzi pesanti torneranno a circolare

L’istanza di dissequestro è stata accolta parzialmente.

E’ la decisione del giudice del Tribunale di Avellino sulla vicenda del viadotto Cerrano interdetto al traffico dei mezzi pesanti.

La direzione del 7° Tronco di Autostrade per l’Italia ha comunicato la decisione al sindaco di Silvi, Andrea Scordella.

La riapertura al traffico, secondo le prime informazioni, sarebbe per tutti i camion, esclusi i mezzi adibiti ai trasporti eccezionali o di merci pericolose. Sulla tempistica, al momento, non si conoscono ulteriori informazioni. Intanto proprio stamani, i commercianti della zona avevano lamentato i gravi danni che stanno subendo con il caos sulla Statale 16 venutosi a creare con la deviazione dei Tir sulla Adriatica con la chiusura del viadotto del Cerrano. Una situazione diventata insostenibile per i residenti dei comuni di Silvi, Montesilvano, Città Sant’Angelo, Pineto e di altri che ricadono sulla SS16 congestionata dal traffico dei mezzi pesanti, con aria malsana, lamentano i cittadini, e anche rumori.

da rete8.it