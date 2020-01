Strade da riasfaltare, la prima serie di interventi

Per alcune strade è previsto il rifacimento dell’asfalto, per altre solo la sistemazione dei tratti più degradati. Sono in tutto 12 le arterie interessate al nuovo piano predisposto dal Comune che ha già appaltato i primi interventi, pari ad un importo di 600mila euro. Le strade che verranno sistemate sono via Perth, la Circonvallazione Istoniense, via San Rocco (da Fonte dell’Oppio a via Incoronata), via Spataro – via De Gasperi (zona mercato), via Conti Ricci (zona Terminal Bus), strada di collegamento tra via De Gasperi e via Bosco, via Salavuca, via Lebba, via Codalfa, via Defensa, via Villa e Villaggio Siv.

“Si tratta di un elenco suscettibile di modifiche in base al Giro d’Italia”, spiega l’assessore ai servizi manutentivi, Gabriele Barisano, “se la corsa ciclistica interesserà le strade inserite nel piano, queste verranno stralciate per poter inserire altre arterie”.

A questi primi interventi ne faranno seguito altri per un importo di 300mila euro, per un totale quindi di 900mila euro. Risorse che, però, non sono sufficienti per rimettere a posto tutte le strade di Vasto.

“Abbiamo una rete viaria di 328 chilometri tra strade comunali e vicinali”, sottolinea Barisano, “impossibile reperire le risorse necessarie per sistemarle tutte. Quello che posso garantire, comunque, è che la nostra attenzione non è concentrata solo sulle arterie centrali, ma anche su quelle periferiche”.

Intanto fioccano le segnalazioni. L’ultima, ma solo in ordine cronologico, arriva da via Aldo Moro. “La strada è molto pericolosa non solo per chi transita a piedi ”, osserva Giovanni Uselli del direttivo di Forza Italia, “le crepe presenti potrebbero allargarsi causando incidenti con danni alle persone e alle cose. Riteniamo che sia un dovere civico segnalarlo all’amministrazione comunale, che ci auguriamo intervenga al più presto per mettere in sicurezza quel tratto di strada”.