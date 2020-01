Parte dalla pagina facebook “Sei di Vasto se…”coordinata da Andrea Buontempo una bellissima iniziativa di condivisione e collaborazione, per un progetto che si ha intenzione di realizzare a Natale 2020 a Vasto: un grandissimo albero di Natale, tutto realizzato da mattonelle all’uncinetto, le famose granny square di lana colorata.

L’idea è venuta a Silvia Del Prete, che avendo i parenti a Trivento, ha vissuto tutta la passione e l’impegno del piccolo paese molisano nel realizzare nel 2018 e nel 2019 l’albero all’uncinetto esportato poi in tantissime città d’Italia e nel mondo. A Trivento l’iniziativa è di Lucia Santorelli, che con la grande collaborazione del paese ha realizzato nel 2018 il primo albero di Natale all’uncinetto con 1300 mattonelle colorate che ha affascinato tutto il mondo e che, con il progetto “Un filo che unisce da Trivento a… “, ha coinvolto nella realizzazione degli alberi di Natale all’uncinetto, 45 città italiane e 5 straniere con grandissimo successo. Le iniziative di Trivento hanno conquistato i social e fatto conoscere Trivento come la “Città dell’Uncinetto”.

L’idea di Silvia di partecipare all’iniziativa “Un filo che unisce da Trivento a …Vasto” è piaciuta moltissimo ad Andrea e soprattutto a chi conosce la famosa pagina facebook “Sei di Vasto se”, nata nel 2014 che ha attualmente 11.750 membri. Il post ha avuto moltissimo successo e sono già circa 100 le persone che sia da Vasto, ma anche da altre città italiane, hanno dato la loro collaborazione nel realizzare già da gennaio le mattonelle all’uncinetto.

Oggi c’è stata la prima riunione nella sala parrocchiale di San Giuseppe, messa a disposizione da Don Gianfranco Travaglini. Tante sono state le signore che hanno partecipato all’incontro per avere informazioni. Tante sono le modalità di partecipazione. Si può partecipare come uncinettine, realizzando le mattonelle all’uncinetto, oppure donando lana riciclata, o dando una mano in autunno per assemblare le mattonelle oppure sponsorizzando l’iniziativa. C’è la volontà di coinvolgere tutta la comunità vastese, case di riposo, associazioni, volontariato, scuole, aziende, negozi, ecc, per raccogliere almeno 1500 mattonelle colorate, di varie forme, per un albero di 6/7 metri d’altezza.

Andrea ha spiegato che c’è la collaborazione al progetto, del Comune di Vasto, del Consorzio Vasto in Centro e del Consorzio Vivere Vasto Marina. Si stanno facendo già delle ipotesi sulle due istallazioni che speriamo verranno realizzate al centro di Vasto e a Vasto Marina, ma tutto dipenderà dal numero di mattonelle realizzate.

Le mattonelle di lana possono essere realizzate in qualsiasi formato e colore, due sono le uniche regole, il formato 15 x 15 cm e l’ultimo giro di lana verde. Chi vuole può ricevere le scansioni di vari modelli di mattonelle per email.

Da Agosto 2020 si inizierà l’assemblaggio delle mattonelle con ago e filo e sarà anche questo un lavoro molto impegnativo che avrà bisogno di grandissima collaborazione. Dopo le feste Natalizie, a gennaio 2021 le varie mattonelle saranno vendute e il ricavato sarà dato in beneficienza alle associazioni di volontariato della città.

Tutti coloro che sono interessati a collaborare o ad avere maggiori indicazioni possono contattare Andrea Buontempo su Facebook.

Ci auguriamo tutti di cuore che questa bellissima idea si possa veramente realizzare anche a Vasto. La finalità del progetto però non è solo realizzare un bellissimo albero di Natale originale, ma quella di riscoprire la solidarietà, la collaborazione, lo spirito di gruppo, l’antica tradizione delle mattonelle all’uncinetto e unire con fili di lana colorata tutta la città di Vasto.