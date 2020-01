'Caos' sull'A14, lunedì la decisione per i mezzi pesanti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti darà parere favorevole al ripristino della circolazione, ad andatura contenuta, per i Tir - che negli ultimi giorni hanno mandato in tilt la viabilità abruzzese - sull'autostrada A14, se i dati positivi inerenti la messa in sicurezza del viadotto Cerrano, anticipati da Autostrade per l'Italia in un incontro a Roma, saranno confermati nella relazione finale che il concessionario dovrà fornire al Mit il 13 gennaio.

Lo si apprende - scrive l'Ansa - da fonti ministeriali.

Nel ribadire l'emergenza in atto, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio aveva sottolineato: "Se non si trova una soluzione saremo pronti anche a bloccare l'ingresso dei tir in Abruzzo, consapevoli del disastro economico e sociale che tutto questo comporterà". Marsilio ribadisce che le code sull'autostrada e il caos che ne consegue anche sulla Statale Adriatica comportano rischi per la sicurezza e la salute troppo alti".