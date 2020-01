Maxi concorso per infermieri, la carica dei 4.438

Si sono presentati in 4.438 al maxi concorso per infermieri indetto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

A fronte delle 7.821 domande pervenute, per 30 posti, la partecipazione si è attestata al 55 per cento, ampliando la possibilità di successo per un candidato su quattro. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi, secondo un ordine alfabetico: alla prima seduta, delle ore 9.30, si sono presentati 2.219 candidati, esattamente - casualità a dir poco eccezionale - lo stesso numero che si è presentato nel pomeriggio, altri 2.219, alla sessione che ha avuto inizio alle 14.30 e si è conclusa prima delle 18.

La preselezione è stata effettuata attraverso 30 quiz a risposta multipla da risolvere in 30 minuti, giudicati da alcuni concorrenti, a fine prova, di media difficoltà. Il punteggio sarà attribuito in base alle risposte: valgono un punto quelle esatte, 0 punti quelle lasciate in bianco e una penalità di -0,33 quelle errate. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 1.000 candidati oltre gli ex aequo con il millesimo (senza alcuna eccezione).

Le prove - si evidenzia in una nota dell'Ufficio Stampa e Comunicazione della Asl provinciale - si sono svolte regolarmente e senza inciampi, grazie anche all'ottimo lavoro svolto dalla Commissione e da tutto il personale di supporto della Asl, nonostante l’elevato numero dei partecipanti abbia determinato una durata piuttosto lunga delle operazioni di identificazione in entrata e di riconsegna all’uscita.

L’esito delle preselezioni sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale della Asl Lanciano Vasto Chieti “Avvisi e concorsi” e sui social network con l'account @asl2abruzzo a decorrere dal 10 gennaio 2020.