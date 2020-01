Sopralluogo di Schael al 'San Pio', il Comitato L'Arcobaleno: "Nostro ruolo è pungolare"

L’avvocato Angela Pennetta, presidente del Comitato civico L’Arcobaleno in risposta alle dichiarazioni del direttore generale Asl 2 Thomas Scheal precisa quanto segue.

"Il compito del comitato civico è quello di pungolare le istituzioni a tutti i livelli; non ha alcuna intenzione di dare lezioni a chicchessia e tantomeno al dott. Scheal. Il fatto che questi dopo aver letto “Il Centro” di ieri si sia determinato a compiere un sopralluogo al 'San Pio' di Vasto con tanto di elmetto antinfortunistico unitamente ai tecnici per verificare la sussistenza di alcune criticità in un padiglione dell’ospedale è segno evidente che ha recepito il nostro suggerimento e per questo gliene siamo grati".