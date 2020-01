Variante alla Statale 16 e rete idrica malmessa, le due 'sfide' principali

Su due particolari aspetti si è incentrata l'analisi del 2019, sul piano amministrativo, del sindaco di Vasto, Francesco Menna.

"Il nostro territorio, tanto stupendo quanto fragile, ha di fronte a sé sfide importanti che solo una politica indirizzata esclusivamente al bene comune - e, quindi, non completamente assorbita dalla prossima competizione elettorale amministrativa - può essere in grado di affrontare e conseguire positivamente.

Ne cito alcune: il progetto di Variante alla S.S. 16 Adriatica. Voi tutti conoscete la distanza tra il tracciato promosso dall’intero Consiglio Comunale - da ultimo, nei mesi scorsi - e l’ipotesi riduttiva proposta dall’Anas ed, ora, al vaglio della Regione. Quest’ultimo andrebbe a svilupparsi su di un’area ad alto rischio idrogeologico; inoltre, l’avvicinamento del traffico alla città andrebbe a creare seri problemi di impatto ambientale, acustico e visivo. Un’opera è utile se è funzionale al territorio su cui insiste: stiamo portando le nostre considerazioni in tutte le sedi competenti e abbiamo fiducia che, in questo percorso, resteremo uniti come abbiamo fatto finora in Consiglio Comunale, al di là delle appartenenze politico-partitiche.

Il carente stato dell’infrastrutturazione idrica del territorio. Ho in più circostanze, fin dal mio insediamento, constatato lo stato critico della rete di approvvigionamento idrico di questo Comune, come dell’intero territorio del Vastese: reti colabrodo, sviluppate per una capacità abitativa molto inferiore rispetto alle esigenze attuali. Potrei dire - come ho fatto in recenti occasioni - che i primi investimenti, dopo anni di assoluto lassismo, li abbiamo ottenuti con il “Masterplan Abruzzo”: il completamento della Diga di Chiauci (eseguito); il raddoppio della rete delle acque bianche in località Vasto Marina (in fase di appalto); la realizzazione di due rilanci sull’acquedotto Fara-Casoli-Vasto-San Salvo ed il riefficientamento delle reti idriche e riduzione perdite nell’interno comprensorio di Vasto che devono, invece, essere ancora procedimentalizzati, per cui è determinante una totale sinergia costruttiva di tutte le forze politiche, di governo e di opposizione, ad ogni livello.

È il momento, tralasciando le possibili strumentalizzazioni, di convocare un tavolo urgente con i Parlamentari del territorio, il Presidente della Regione, i Consiglieri Regionali, la Provincia, i Sindaci e la Sasi".