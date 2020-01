L'"inferno" dell'A14: autostrada 'paralizzata'

La viabilità nell'area abruzzese, in particolare nella zona di Pescara, è paralizzata in direzione nord, a causa delle code chilometriche sull'autostrada A14, conseguenti all'interdizione ai mezzi pesanti del tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto, per le disposizioni del gip del Tribunale di Avellino.

Registrati fino a 16 chilometri di coda in uscita al casello di Città Sant'Angelo-Pescara Nord.

Centinaia i Tir in fila.

In tilt anche il raccordo autostradale Chieti-Pescara e la variante alla Ss 16. Caos a Montesilvano (Pescara) - scrive l'Ansa -, dove sono stati disattivati tutti i semafori.

L'incolonnamento in autostrada, dovuto alle operazioni in uscita e alla viabilità ordinaria in tilt all'esterno del casello, sta comportando code e rallentamenti anche in carreggiata, in tutto il tratto a partire da Pescara Sud.

Sulla viabilità ordinaria sono intasate tutte le principali strade di collegamento Sud-Nord, come, ad esempio, la nazionale adriatica, il lungomare e via Verrotti a Montesilvano.

Il post festività natalizie è iniziato con una giornata da incubo sulla principale arteria abruzzese.