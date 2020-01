Via Giulio Cesare-Corso Mazzini, scontro tra auto e moto all'incrocio

Un ferito in ospedale nel bilancio dell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Giulio Cesare e corso Mazzini, in prossimità della traversa per via Madonna dei Sette Dolori nelle vicinanze dell'omonima chiesetta.

A scontrarsi una Jeep Renegade ed una Vespa, il cui conducente ha dovuto fare ricorso alle prime assistenze degli operatori del 118 prima di essere trasferito al 'San Pio da Pietrelcina'.

Il semaforo allo snodo, uno dei più insidiosi della rete viaria cittadina, era in quel momento a lampeggio.

La Polizia Locale si occupa dei rilievi del caso.

Foto in galleria di Andrea Marino