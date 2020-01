Paletti e cordini per delimitare il piede della duna nella Riserva di Marina di Vasto

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un’opera di tutela e conservazione della vegetazione dunale che caratterizza il Sito di Interesse Comunitario (SIC) all’interno della Riserva Naturale Regionale di Marina di Vasto.

Gli interventi prevedono la delimitazione del piede della duna attraverso la posa di paletti e cordini che indicheranno il perimetro dell’ecosistema dunale secondo le linee guida previste nel Piano di Gestione del Sic. Il progetto realizzato dagli uffici Parchi e Riserve e Lavori Pubblici prevede un importo complessivo pari ad euro 20 mila.

“Si tratta di un'opera che mira al ripristino ambientale di un’area protetta – dichiara l'assessore alle politiche ambientali e del territorio, Paola Cianci - che presenta delle fragilità e su cui l’amministrazione comunale ha sempre dimostrato di avere grande attenzione. Sarà un intervento utile anche per garantire una corretta pianificazione delle pulizie della spiaggia a tutela dell’ambiente e dei titolari degli stabilimenti balneari che hanno l’onere di effettuare dette pulizie nelle relative aree di concessione. Grazie al lavoro svolto in questi anni, abbiamo la possibilità di utilizzare strumenti che garantiscono una migliore tutela di quell’area, attraverso il raggiungimento di obiettivi strategici previsti nel Piano di Gestione del Sic di cui ne rappresenta la concreta applicazione il Disciplinare per la Riqualificazione Ambientale che abbiamo già realizzato come Comune di Vasto.

Nel corso dei lavori, i tecnici degli uffici competenti saranno supportati dai soggetti della gestione volontaria della Riserva di Marina di Vasto ovvero WWF, Legambiente e IAAP. A tutti loro va il ringraziamento per l'impegno e la sensibilità dimostrata”.