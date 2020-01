Il Tribunale di Vasto resta senza bar: disagi per l'utenza

Il bar del Tribunale di Vasto ha chiuso i battenti.

Definiscono 'amara' la sorpresa, al rientro al palazzo di giustizia di via Bachelet, gli utenti della sede giudiziaria vastese.

E' " inaccettabile il ritardo con cui il Comune di Vasto - scrive in una nota l'avvocato Angela Pennetta - ha avviato la procedura per la nuova assegnazione . Enorme problema per gli avvocati che sono costretti a recarsi fuori dal Tribunale per l'acquisto di marche da bollo e contributi unificati.

Alla ripresa delle udienze - aggiunge - ci sarà molto disagio per gli utenti che passeranno giornate intere in Tribunale senza poter sorseggiare un caffè".