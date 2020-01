Botti di fine e inizio anno, danni agli uffici Pulchra al PalaBCC

I danni maggiori l'esplosione di alcuni botti di fine e inizio anno li ha provocati all'ingresso degli uffici della raccolta differenziata della Pulchra al PalaBCC di via dei Conti Ricci.

"Sciagurati", così vengono definiti gli autori in una nota stampa del Comune, hanno anche utilizzato alcuni cestini per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni canine per le loro "bravate".

Un gesto - sottolineano a palazzo di città - che forse ha divertito loro ma che "dovrà pagare l'intera collettività".