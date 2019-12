Vasto a secco d'acqua, Basterebbe e Menna nel 'mirino' delle minoranze

Basterebbe risolva questo ennesimo disastro, poi si dimetta.

Come consiglieri comunali del centrodestra e dei movimenti civici siamo gli unici a non stupirci dell’ennesimo disastro Sasi, che sta flagellando Vasto durante le vacanze di Natale. Eravamo stati noi a convocare la governance della Sasi in consiglio a settembre, a chiedere conto degli sprechi e della cattiva gestione di Basterebbe e dei suoi sodali, a chiedere al presidente Sasi targato centrosinistra di venire a riferire ogni tre mesi su cosa stesse facendo per la disastrosa situazione idrica di Vasto e del Vastese. In quella occasione fummo messi in minoranza: il Pd si schierò a difesa della gestione Sasi, votando un documento inutile e assolutorio, insieme a Movimento 5 Stelle e al gruppo consigliare della Lega.

Da allora Basterebbe e la Sasi nulla hanno fatto per Vasto, salvo aumentare le tariffe dell’acqua alla stregua delle inefficienze che continuano a non farla arrivare, ma che paghiamo a peso d’oro. Adesso, dopo l’ennesimo disastro Sasi, programmato durante le vacanze di Natale, chiediamo con forza che Basterebbe venga in consiglio comunale, chiarisca e, se non è in grado nè di chiarire nè di agire, si dimetta.

Si dimetta anche questo distratto e inadeguato sindaco che, con i suoi inutili assessori, ha sottovalutato la portata dell’inconveniente non attivando nemmeno le autobotti sostitutive e la protezione civile perché impegnato, insieme a tutta l’amministrazione comunale, in premiazioni e inaugurazioni che si addicono più a un presidente onorario che a un sindaco che deve risolvere le numerose problematiche che attanagliano la sua Città. Mai più disastri di questo tipo, mai più acqua pubblica razionata, mai più incapacità e menefreghismo. Nel disastro generale, l’unica cosa che possiamo fare e ringraziare i tecnici e gli operai della Sasi che hanno trascorso le proprie vacanze di Natale sulle condotte per ripristinare il funzionamento della rete. A loro, troppo pochi e lasciati soli dalla gestione Basterebbe, impegnata ad assumere amministrativi e ad elargire benefit a Direttori Tecnici e Generali, va un plauso per l’ennesima “pezza” messa alle inefficienze e alle inadeguatezze del proprio cda.

I consiglieri comunali

Alessandro d’Elisa (Gruppo Misto)

Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro)

Vincenzo Suriani (Fratelli d’Italia)

Francesco Prospero (Fratelli d’Italia)

Guido Giangiacomo (Forza Italia)