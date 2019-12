La Sasi riconosce il 'problema Vasto': "Richiamato sul territorio tutto il personale"

"I tecnici ci assicurano che l’acqua sta tornando nelle zone rimaste non servite finora (via Pitagora, Conti Ricci, Platone, Alessandrini).

Permangono gravi problemi per la Zona S. Antonio Abate e via Cardone in cui stiamo effettuando le manovre necessarie per convogliare acqua.

Abbiamo richiamato sul territorio tutto il personale per cercare di risolvere entro le ore serali tutte le problematiche che ci vengono segnalate".

Questa la nota della Sasi a riguardo dell'emergenza idrica che tarda a rientrare a Vasto alla luce dell'interruzione della fornitura d'acqua determinata dall'effettuazione di un intervento urgente di riparazione alla condotta principale dell'Acquedotto del Verde in area di Fara San Martino, portato sì a compimento, ma che non ancora consente il normale ripristino del flusso in vari quartieri vastesi, con l'onda di protesta 'social' ed anche a livello di scontro politico, che si sta scatenando in queste ultime ore.