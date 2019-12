Acqua, anni e anni di mancati investimenti: "Il futuro non sarà roseo, va trovata una soluzione"

"In alcuni quartieri della città non è ancora tornata l'acqua, la cui erogazione era stata interrotta in seguito alla falla che si era aperta nella condotta idrica che rifornisce circa quaranta comuni.

La situazione - dice Francesco Menna, sindaco di Vasto, relativamente alla recente emergenza idrica - oltre ad essere insopportabile non fa sperare bene per il futuro. È il momento, tralasciando le strumentalizzazioni varie, di convocare un tavolo urgente con il presidente della regione, i parlamentari, consiglieri regionali, i sindaci, la Provincia e la Sasi.

Dobbiamo sapere quali soluzioni, quali finanziamenti sono disponibili e cosa fare rispetto a 70 anni di mancati investimenti per la rete idrica del territorio.

Il futuro non sarà roseo ed è pertanto necessario trovare ora una soluzione evitando disagi come quelli che Vasto insieme a tanti altri comuni sta vivendo".