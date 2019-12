Rubinetti ancora a secco in diversi quartieri di Vasto

La Sasi rassicura e parla di "situazione tornata alla normalità in quasi tutto il territorio" dopo l'intervento di riparazione operato alle condutture dell'Acquedotto del Verde in zona Fara San Martino, rottura che ha lasciato a secco, dal 26 dicembre, 39 comuni dell'area del Vastese e del Frentano.

"Sugli assi principali - si evidenzia in una nota .- sì è tornati a regime. Abbiamo riaperto i serbatoi in tutti i comuni approvvigionati dalla sorgente Verde. Permangono alcune criticità locali per problemi tecnici relativi alla morfologia del territorio e per le caratteristiche delle strutture di distribuzione".

Le 'criticità locali' di cui parla la Sasi sembrano interessare principalmente Vasto dove monta la protesta per i rubinetti ancora a secco, dopo 3 giorni, in diversi quartieri. Tanti i disagi, ovviamente, ed inevitabili le lamentele, espresse soprattutto a mezzo social.

"Segnalo come in via Martiri della Libertà - ci scrive un residente - la situazione dell'acqua è ancora critica, ormai sono quattro giorni. Ho contattato la Sasi e mi hanno riferito come l'acqua tornerà solo per un breve intervallo di tempo fino alle ore 15 per poi ritornare definitivamente, si spera, domani mattina alle ore 6".