Cuccioli gettati in un bidone come rifiuti: l'ennesimo abbandono

Così non è possibile andare avanti! Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Anche questa settimana, infatti, ci saluta con un triste abbandono dinanzi al canile municipale di Vasto dove, la notte scorsa, mani ignote hanno “scaricato” quattro cuccioli di cane.

I poveri animali, spaventatissimi e bagnati fradici, sono stati addirittura gettati dentro un bidone per i rifiuti. In questi mesi abbiamo visto cuccioli abbandonati dentro buste, cassette per la frutta, scatoloni, bacinelle e tinozze, ma in un bidone per i rifiuti, rubato appositamente chissà dove per l’occasione e lasciato dinanzi al cancello del canile, francamente non ci eravamo ancora imbattuti.

La cattiveria umana non pone limiti alla sua fantasia!

È impossibile descrivere lo stato pietoso in cui i volontari dell’associazione “Amici di zampa” Onlus Vasto hanno trovato i quattro cuccioli, per i quali si apre ora la strada del canile sanitario di Lanciano e poi di Fallo. Il fatiscente canile municipale di Vasto, infatti, sta letteralmente scoppiando per l’enorme numero di cani che sta ospitando in attesa di adozioni, sempre troppo poche rispetto agli abbandoni.