Acqua a singhiozzo: “Politici, se non siete capaci di trovare soluzioni, dimettetevi tutti!"

La 'rottura di Natale', la riparazione urgente alla condotta principale dell'Acquedotto del Verde che ha determinato, dal 26 dicembre , la sospensione dell'erogazione dell'acqua in 39 centri dell'area del Vastese e del Frentano, è al centro dell'attenzione.

Un intervento complesso, con il regolare flusso che non ancora interessa tutte le località coinvolte.

A Vasto, in particolare, alzano la voce i residenti di diversi quartieri, soprattutto quelli dell'area del centro storico.

" Siamo al terzo giorno senz’acqua. Sono le ore 7 del 28 dicembre e le tubazioni del centro storico di Vasto sono ancora a secco - scrive Nicola D'Adamo, presidente dell'Associazione Vastese della Stampa -. Oramai abbiamo superato i livelli di guardia, va di mezzo il futuro di buona parte del Chietino. Non si possono lasciare cittadini e attività economiche senz’acqua per intere giornate nei momenti clou dell’anno come Ferragosto e Natale. I nostri siti e i social sono stati invasi dalle invettive più feroci. Quello che la gente non capisce è come mai la rete metanifera funziona, la rete elettrica funziona, la rete telefonica funziona, per quale motivo la rete idrica è tutta scassata?

Ma la colpa non è dei poveri tecnici che anche in questo caso sono stati sottoposti a ritmi pressanti per la riparazione della falla. La colpa è dei politici (membri del Governo, parlamentari, consiglieri e assessori regionali e provinciali, sindaci e consiglieri comunali) che se non sono capaci di risolvere il problema è meglio che diano tutti le dimissioni. E per tutti si intende proprio “tutti”: vale a dire quelli di tutti i partiti perché l’acqua non è né di destra né di sinistra. E’ un servizio essenziale di cui non si può fare a meno.