L’atmosfera Natalizia in tutti i reparti del San Pio con la Ricoclaun

E’ ormai una tradizione quella di passare la vigilia di Natale nelle corsie dell’Ospedale “San Pio” di Vasto per l’associazione O.d.V. Ricoclaun, per fare a tutti gli auguri donando una mattinata colorata e piena di allegria. Quest’anno oltre ai tanti simpatici clown Ricoclaun e a Babbo Natale, quello vero, c’era anche lo zampognaro, alias Jacopo Pellicciotti, per fare gli auguri speciali a tutti i pazienti piccoli e grandi, ai loro familiari e a tutto il personale sanitario, in un clima generale molto emozionante. Babbo Natale ha donato a tutti tante caramelle, mentre i clown hanno donato i loro sorrisi insieme a tantissimi nasi rossi e al calendario Ricoclaun 2020, con gli scatti d’autore di Costanzo D’Angelo negli angoli più belli di Vasto.

Il buonumore è arrivato insieme a loro in tutti i reparti, grazie alla loro simpatia, all’atmosfera natalizia che si è subito creata, creando momenti di grande felicità e spesso di grande emozione, come vedere un piccolo neonato placare il suo pianto con l’ascolto della musica natalizia, o dell’anziana signora che senza voce ci ha ringraziato per averle fatto vivere un’istante di Natale, o dell’emozione degli anziani e dei bimbi nel vedere Babbo Natale accanto a loro, o del personale sanitario in gran festa per la presenza dei clown.

La Ricoclaun ha donato per qualche ora, insieme al proprio tempo, il proprio cuore, che è stato riempito di stupore, meraviglia, sorrisi.

La meraviglia di incontrarsi, l’emozione degli auguri, proprio a Natale, fanno di questo momento qualcosa di veramente speciale e unico. E’ un donarsi agli altri, ma è anche ricevere emozioni, gratitudine, è ricevere il senso vero e autentico del Natale.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre.” Gandhi.

Buon Natale a tutti dalla Ricoclaun