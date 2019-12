Medici dell'Emergenza cercansi... disperatamente!

Medici dell'Emergenza cercansi. Potremmo aggiungere disperatamente, vista la grave carenza che affligge la Asl Lanciano Vasto Chieti e il Paese in generale.

E' stato, dunque, bandito un concorso, con delibera adottata qualche giorno fa, per la selezione di specialisti da destinare alle quattro Asl, secondo le indicazioni della Regione che ha disposto procedure unificate per tutte le discipline. In sostanza, una volta stimato il fabbisogno per ogni Azienda, vengono indetti concorsi portati avanti da una Asl, indicata come capofila, per ciascuna specialità.

In questa circostanza la procedura per i medici dell'Emerrgenza-Urgenza viene esperita dalla Asl della provincia di Chieti, che ne assumerà 9, e si farò carico di tutti gli adempimenti per rispondere anche alle necessità delle altre Asl: Avezzano Sulmona L'Aquila ne cerca 12, Pescara 16 e Teramo 3.

Pur essendo la selezione unica, ai candidati verrà chiesto di indicare nella domanda per quale Asl intendano partecipare, perché verranno stilate quattro distinte graduatorie.

Si attende, ora, la pubblicazione del bando prima sul Bollettino della Regione Abruzzo e poi sulla Gazzetta ufficiale, che darà l'avvio concreto alla procedura.