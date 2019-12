Settimana intensa per la Ricoclaun per portare sorrisi e auguri

Per l’associazione O.D.V. Ricoclaun sono giorni intensi, per portare auguri colorati e sorridenti a bambini e anziani del territorio. Nei giorni scorsi i volontari clown Ricoclaun hanno donato la loro allegria alla festa della scuola dell’Infanzia “Il Mondo che Vorrei Onlus” e alla scuola dell’Infanzia Parificata “Il Girotondo”, alla Rsa San Vitale di San Salvo, all’Istituto di riabilitazione del San Francesco e oggi pomeriggio alla nuova casa - albergo per anziani “Casa Madonna dell’Asilo” a Vasto.

L’attività di clownterapia Ricoclaun, personalizzata a seconda del contesto, ha creato un clima di festa ovunque, perché il sorriso, l’allegria, il buonumore, come sappiamo bene, sono sempre contagiosi.

Da oggi inizia la collaborazione della Ricoclaun con la casa – albergo per anziani “Casa Madonna dell’Asilo”, con la presenza dei clown volontari una o due volte al mese. La nuova struttura, residenza per anziani autosufficienti, consentirà di attivare un progetto di clownterapia ad hoc per potenziare le risorse degli ospiti, donare momenti di rilassatezza e allegria, stimolare le abilità psico relazionali, le abilità cognitive, l’ironia, coinvolgendo le figure socio-sanitarie presenti.

Le attività della Ricoclaun non sono certo terminate. Il momento più importante sarà martedì 24 dicembre in ospedale per portare sorrisi, doni, caramelle e auguri a tutti i pazienti piccoli e grandi dell’Ospedale “San Pio” di Vasto, con la presenza di tanti clown, di Babbo Natale, quello vero, e con la presenza straordinaria del giovane zampognaro Jacopo Pellicciotti, per donare il vero senso del Natale!