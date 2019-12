Informazione e confronto, tradizionale incontro-dibattito al poliambulatorio Mesal

Siamo ormai giunti al decimo incontro-dibattito organizzato il 19 dicembre dal dottor Enzo Di Prinzio presso il Poliambulatorio-medico-chirurgico-riabilitativo Mesal.

Questo è ormai un evento molto atteso dai medici del territorio che vivono questo incontro non solo come un momento di informazione sulle nuove tecniche e approcci innovativi proposti dagli specialisti del Poliambulatorio Mesal, ma anche come un incontro conviviale che cade in un clima natalizio.

I temi trattati: - chirurgia ambulatoriale e proctologia; - le fratture del pilone tibiale; - le malattie cardiovascolari oggi; - presidi ortopedici e prescrizione medica.

Il dottor G. De Ascentis, chirurgo generale, ha illustrato la chirurgia ambulatoriale e proctologica che può essere eseguita nella sala operatoria del centro. Il dottor E. Di Prinzio, primario del reparto di Ortopedia di Vasto, ha sottolineato la complessità del trattamento chirurgico e riabilitativo delle fratture del pilone tibiale. Il dottor P. Modugno, chirurgo vascolare dell’Università Cattolica di Campobasso, ha puntualizzato le indicazioni per il trattamento degli aneurismi dell’aorta, patologia che richiede una diagnosi precoce e un corretto follow up per evitare complicanze a volte letali. Infine, il dottor E. Travaglini, titolare della Parafarmacia-Sanitaria convenzionata Asl, ha illustrato le modalità riguardo la fornitura di presidi e tutori ottenibili attraverso il sistema sanitario nazionale.

Molto coinvolti gli uditori, che hanno partecipato con interesse alle varie relazioni.