Presentati HFC e ‘Fight Clubbing The Reality’: “Sarà un match emozionante”

Si è tenuta oggi, presso la sala consiliare del Comune di Vasto, la conferenza stampa dell’evento HFC, in concomitanza con la 25^ edizione del Fight Clubbing International Championship, il più grande evento italiano di Sport da Combattimento del 2019, con il peso ufficiale e il ‘face to face’ dei grandi campioni che domani, sabato 21 dicembre si affronteranno al Pala BCC di Vasto, a partire dalle ore 20.00.

Due appuntamenti in un unico grande show. Ad aprire l'evento, HFC, giunto alla sua seconda edizione, con 10 entusiasmanti match PRO di Kickboxing, Muay Thai, MMA e Pugilato, patrocinati dalla FIKBMS (Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe - CONI) e dalla FPI (Federazione Pugilistica Italiana).

Si entrerà poi nel vivo della manifestazione, con i protagonisti di ‘Fight Clubbing The Reality’, il primo reality italiano sugli sport da combattimento, che si affronteranno in due Tornei a 8 ad eliminazione diretta, rispettivamente di Muay Thai e di K-1, alla conquista dello scettro della 71.800 Kg, sotto gli occhi di personalità del mondo dello spettacolo e dello Sport.

Il Reality ha preso il via lo scorso novembre presso il Salone d’Onore del Coni, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, ed ha una durata complessiva di 6 mesi, durante i quali gli atleti si affronteranno e condivideranno momenti di vita quotidiana, sino alla conquista dello scettro finale.

“Spero che la persone abbiano recepito l’importante internazionale di questo evento, perché la città di Vasto merita eventi di una simile portata, che ricordiamo essere il secondo di una lunga serie di appuntamenti che riproporremo in città a cadenza annuale.” Queste le parole di Giuseppe La Verghetta, presidente HFC di Sparta Group Academy.

“Sicuramente ci auspichiamo che il pubblico sia numeroso, così come la passata edizione - spiega Andrea Sagi, presidente del Fight Clubbing e organizzatore del reality - . Sarà un match emozionante, considerando che stiamo parlando di un reality e quindi si tratta di un qualcosa di interessante. La novità dell’anno è che saranno gli atleti a poter scegliere gli avversarsi con i quali disputare le proprie gare. L’evento sarà un modo per dire no a fenomeni sociali, come il bullismo e la violenza sulle donne. Ci aspettiamo, quindi, una grande partecipazione.” L’evento, è stato accolto con piacere dal sindaco Francesco Menna, presente alla conferenza stampa.

Non solo sport e turismo, ma anche sociale: il progetto prevede l’ingresso gratuito per le persone disabili e per i bambini al di sotto di 10 anni. La Sparta Group Academy, organizzatrice dell’evento, intende inoltre sostenere ed incoraggiare l’iniziativa sociale “Lo sport contro la violenza sulle donne”, con un concreto ed attivo supporto al mondo femminile, ponendosi l’obiettivo di contrastare i sempre più crescenti fenomeni di femminicidio e di violenza sulle donne, offrendo a 100 donne la possibilità di allenarsi in maniera del tutto gratuita presso la propria struttura di San Salvo, per un arco di tempo complessivo di 3 mesi (dicembre, giugno, luglio) e consentir loro di acquisire tecniche basilari di difesa utilizzabili nei casi di pericolo nella vita reale e al fine di attivare una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere e diffondere efficaci strumenti di auto-difesa, come rappresentato appunto dalle arti marziali.