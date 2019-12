'Città in Movimento', tra notti colorate e la necessità del brand unico 'Costa dei Trabocchi'

Le notti variopinte passano di moda, ma il primo Cittadino continua a definirsi “il sindaco delle notti colorate” senza innovarle. La notte rossa, quella che si sarebbe dovuta svolgere nel periodo natalizio, annullata, diventa terreno di scontro: Francesco Menna è a corto di idee e va in corto…circuito. L’articolo di apertura di “Città in Movimento”, il mensile cartaceo stampato in duemila copie e distribuito oggi in città, interviene sul dibattito delle notti colorate, sottolineando come vi sia la necessità di “cambiare musica” trovando una formula innovativa, coinvolgente, che riesca a soddisfare non solo le richieste degli appassionati di musica, ma anche di quelli che amano l’arte, la cultura, il bello, il sacro.

Sempre in prima pagina, lente d’ingrandimento sul parcheggio multipiano la cui gestione, data ad un privato, si dimostra carente sotto tutti i punti di vista.

L’Editoriale, invece, a firma del Direttore della testata, Marco di Michele Marisi, si intitola “Marchio o muerte” e affronta il tema dello sviluppo turistico, sottolineando da una parte l’importanza della Via Verde della Costa dei Trabocchi, dall’altra la necessità di creare un brand che aggreghi tutti i Comuni costieri da Fossacesia, San Vito Chietino, a San Salvo, passando per la città più grande tra queste che è Vasto e fino all’entroterra, per competere sul mercato. “Non si può - si legge nell’articolo - continuare a guardare solo la piantina della nostra città, ma occorre senza dubbio, per uscire dal pantano, farsi promotori del brand ‘Costa dei Trabocchi’, facendosi guida di un progetto ambizioso che deve mirare a fare di una dozzina e più di Comuni, un unico brand con un solo nome e mille sapori, tradizioni, usi e costumi. Un calendario delle manifestazioni estive pianificato insieme, ricco di eventi bilanciati sul territorio che evitino una concorrenza (che poi concorrenza non è) che non porta pane a casa di nessuno; una promozione unica di zona che esalti la bellezza dei luoghi, l’interscambiabilità dei Comuni, pure con le loro differenze di storia e luoghi. Insomma - spiega di Michele Marisi nel pezzo - un brand che possa essere ‘venduto’ sul mercato, con tutto quello che può offrire un territorio che dalla collina arriva al mare, dai sapori della terra a quelli dell’acqua, dai paesaggi verdi a quelli azzurri, ognuno con le proprie straordinarietà, riserve, trabocchi, scorci mozzafiato, spiagge commerciali e calette esclusive”.

In seconda pagina, invece, il resoconto della presentazione, alla Camera dei Deputati, del romanzo futurista del vastese Guido Santulli, “La sfida alla stelle”, un articolo sulla lettera che il sindaco di Vasto ha scritto sul Jova Beach Party addirittura al Capo dello Stato Mattarella ed un pezzo su alcuni personaggi che hanno dato lustro a Vasto. Sempre in seconda, poi, lente d’ingrandimento su alcune situazioni di incuria in via dei Conti Ricci e sulla mancata applicazione, da parte della Sasi S.p.A., dei bonus idrici in bolletta per le famiglie meno abbienti.

Infine, le due rubriche con notizie flash dalla Regione e dal Consiglio comunale di Vasto.

Nell'allegato, in formato pdf, l'ultimo numero di Città in Movimento

