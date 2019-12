"The best per competenza, efficacia e umanità": premiato Luigi Schips

"The best per competenza, efficacia e umanità": queste le doti riconosciute al direttore dell'Urologia della Asl Lanciano Vasto Chieti, Luigi Schips, che gli sono valse il Premio PaLiNUro, attribuito dall'Associazione “Pazienti liberi dalle neoplasie uroteliali” nata presso l’Istituto nazionale dei tumori di Milano nel 2014 in risposta alla necessità di informazioni dei pazienti e alla mancanza di risorse del personale medico per fare fronte a questa esigenza.

È costituita da ex pazienti, pazienti e loro familiari, volontari e comunità medica, e si pone l’obiettivo principale di dare ai malati le informazioni utili per affrontare al meglio il percorso di cura.

Il Premio, così come riportato nella motivazione ufficiale, è stato attribuito a "Un eccellente chirurgo, grande professionista, dalle spiccate doti umane, capace di dare sostegno psicologico ed emotivo nei momenti più difficili, rendendosi indispensabile e di grande aiuto". L'attività clinica e di ricerca svolta da Schips anche nell'ambito dell'Università "d'Annunzio", in qualità di professore di Urologia, ha portato Chieti alla ribalta nazionale e internazionale, sia attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche sia in occasione di congressi.

Il riconoscimento è stato attribuito nel corso di un evento formativo, che si è svolto a Milano, dedicato al tema del patient engagement in uro-oncologia, nell'intento di favorire il confronto e la condivisione sul carcinoma uroteliale tra i principali stakeholder coinvolti (compreso il paziente), dalla diagnosi sintomatica al coinvolgimento degli specialisti fino alla fase di riabilitazione fisica e psicologica.

L'obiettivo è mettere a punto strumenti formativi per migliorare modalità e linguaggio necessari per un’efficace collaborazione tra medico e paziente.