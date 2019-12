Incidente sulla statale 16, interrotte entrambe le corsie

Incidente stradale poco dopo le ore 23 sulla Statale 16 in località San Nicola, la carambola fra i due autoveicoli coinvolti ha provocato non pochi danni ai mezzi e l'occupazione di entrambe le corsie di marcia. Pertanto si viaggia transitando sulla corsia di emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vasto per i rilievi onde stabilire l'esatta dinamica del sinistro e per la direzione del traffico.