'Concerto di nove campane', la benedizione alla Chiesa di San Paolo Apostolo

Benedette e consacrate e presto al servizio della comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo le campane del 'Concerto di nove' che a breve saranno issate sul campanile del sacro tempio del quartiere.

E' stato il parroco, Don Gianni Sciorra, durante la solenne cerimonia mattutina all'esterno della chiesa, a presiedere il rito.

"Perché si benedicono le campane? Perche la benedizione le consacra al servizio di Dio, affinché Egli doni loro la forza di toccare i cuori per effetto dello Spirito Santo", ha ricordato il sacerdote. "Come recita il Benedizionale Romano, il suono delle campane si intreccia con la vita del popolo di Dio: scandisce le ore e i tempi per la preghiera, chiama il popolo a celebrare la santa liturgia, a venerare la Vergine, segnala gli eventi lieti o tristi per tutta la comunità e per i suoi singoli membri. Nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, per questo momento solenne, sotto lo sguardo materno di Maria, le campane ci aiutino a fare famiglia per condividere i momenti di gioia e di dolore gli uni degli altri".

Tra i presenti il sindaco Francesco Menna, rappresentanti delle autorità civili e militari, di associazioni e numerosi fedeli. Il vescovo Bruno Forte ha fatto pervenire un proprio messaggio alla comunità.

Le campane, con i significativi doni di diversi rappresentanti della comunità di San Paolo e non solo, sono state realizzate nella Fonderia Allanconi di Crema.