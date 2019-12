'Sardine' in Abruzzo, l'appuntamento

"Saltiamo fuori dalla rete": arriva anche a Pescara il movimento delle 'sardine'. Appuntamento sabato 7 dicembre, dalle ore 18,30, in piazza Salotto.

Si legge nella presentazione del raduno nel capoluogo adriatico: "Le 'sardine' stanno crescendo in tutta Italia. C'è una voglia enorme di partecipare, di testimoniare, di organizzare una nuova resistenza per sconfiggere chi semina odio, chi strizza l'occhio ai nuovi fascismi, chi usa le menzogne e la propaganda per consolidare il proprio consenso.

Giustamente gli organizzatori rivendicano il carattere apartitico dell'iniziativa. Ma non è una proposta apolitica, anzi è qualcosa che vuole valorizzare la "politica" intesa come difesa dei valori da parte dei cittadini.

Antifascismo, antirazzismo, democrazia solidale, sviluppo sostenibile, partecipazione, cooperazione internazionale, difesa della legalità e della costituzione, sono, mi pare, alcuni dei valori che ci accomunano.

Su questo terreno si può costruire, ci si può confrontare, si può anche litigare, ma a questo terreno non si può rinunciare. Non solo per contrastare Salvini e il leghismo, ma per affermare che la nostra visione è prevalente.

Siamo di più, siamo tanti, siamo dalla parte giusta".

L'appello a partecipare: "Sardine di tutto Abruzzo, teniamoci strette strette a piazza della Rinasciata (piazza Salotto). #l'Abruzzo si SLEGA"