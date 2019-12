Viadotto San Nicola riaperto al traffico nei due sensi di marcia

Riaperto regolarmente al traffico, nei due sensi di marcia, il Viadotto San Nicola sulla Statale 16 Adriatica in territorio di Vasto.

La circolazione, per lungo tempo (oltre un anno), è stata regolata dal senso unico alternato e, per un breve periodo, completamente impossibilitata, con passaggio dei veicoli dirottato sulle strade interne, con enormi disagi.

Notevole il ritardo per la fine dei lavori e degli interventi di ripristino e di manutenzione, per via di questioni legate all'appalto da parte dell'Anas.