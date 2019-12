'La sanità che vogliamo', incontro a Vasto con l'ex ministro Rosy Bindi

Appuntamento nel pomeriggio di oggi, dalle ore 17, presso la sala conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso al centro di Vasto per l'incontro sul tema “La sanità che vogliamo”. Contrastare il disimpegno nei confronti delle politiche per la salute, rilanciare e rinnovare il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, restituire fiducia ai cittadini e a tutti gli operatori le questioni che saranno affrontate e dibattute.

L’incontro sarà introdotto da Maria Amato, già deputato e responsabile della Radiologia dell'ospedale di Vasto, moderato dalla giornalista Lilli Mandara e concluso dall'intervento dell'ex ministro Rosy Bindi.

Presenta così l'appuntamento Maria Amato.

Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Presentiamo il documento fondante di una associazione nazionale nata da qualche mese salutedirittofondamentale.it

Il SSN pubblico e universale rappresenta ancora, nella sua fragilità, una delle risposte alle disuguaglianza.

Il SSN, sempre più fragile, con differenze da regione in regione, che nonostante tutti gli interessi, nonostante rapporti malati con il mercato, resiste.

Il SSN che continuiamo a volere più forte, pubblico e per tutti.

Per me rappresenta la convinzione profonda, una di quelle che condizionano la mia vita.

Ne parliamo insieme, per chi è interessato, con Rosy Bindi. Modera Lilli Mandara. Mi piace pensare che sarà un pomeriggio tra amici.