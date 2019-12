'Ci sono anch'io': il Tetra Pak assieme a carta e cartone

“ Ci sono anch’io” è lo slogan della campagna di comunicazione per promuovere un ulteriore aspetto della raccolta differenziata a Vasto. L’iniziativa, promossa da Comune di Vasto e Pulchra Ambiente srl, in collaborazione con Tetra Pak Italia, è volta ad informare e stimolare i cittadini a praticare correttamente la raccolta differenziata, utilizzando il servizio domiciliare “porta a porta”.

La campagna ha lo scopo di ricordare agli utenti che il conferimento delle confezioni in Tetra Pak deve avvenire insieme a carta e cartone, per incrementare la qualità dei materiali da avviare a recupero. Ogni utenza riceverà un pieghevole informativo in cui saranno illustrate tutte le indicazioni per effettuare correttamente la raccolta differenziata dei cartoni per bevande.

“ Grazie all’impegno quotidiano dei cittadini, nella corretta differenziazione dei rifiuti destinati al riciclo, - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche ambientali, Paola Cianci - siamo riusciti ad ottenere un aumento della raccolta differenziata di oltre il 70% . E’ stata proprio la grande attenzione nella corretta separazione dei materiali riutilizzabili a favorire l’assegnazione, nel corso del 2017, del Premio Panfilo Di Silvio promosso dal Comieco e bandito dal Civeta per la migliore raccolta di carta e cartone tra i Comuni del comprensorio. La campagna di sensibilizzazione è importante per ricordarci che possiamo fare ancora molto grazie al rispetto di semplici regole. Il decoro della città e la tutela dell’ambiente riguardano l’intera collettività e come Amministrazione Comunale cerchiamo di mettere a disposizione gli strumenti utili a rendere la nostra città sempre più sostenibile come ad esempio l’applicazione Junker, i raccoglitori per le deiezioni canine, gli ecopunti informatizzati per le attività commerciali e l’isola ecologica in corso di realizzazione”.

“ Tetra Pak da sempre è impegnata nello sviluppo sostenibile - ha dichiarato il responsabile Ambiente della Tetra Pak Italiana SpA Lorenzo Nannariello - e nella valorizzazione delle risorse e, grazie al Protocollo d’intesa siglato con Comieco nel luglio 2003, nella promozione della raccolta differenziata e del riciclo delle proprie confezioni su tutto il territorio nazionale. Obiettivi importanti sono già stati raggiunti: infatti nel 2018 sono state riciclate in Italia oltre 26.500 tonnellate di cartoni per bevande, pari a circa un miliardo e seicento milioni di confezioni postconsumo. Con questa iniziativa confidiamo di incrementare ulteriormente i quantitativi avviati al riciclo, destinando così importanti risorse in altre produzioni industriali in linea con i principi dell’economia circolare e a beneficio di tutta la collettività”.