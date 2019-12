Ecco la nuova Tac: "Ancora qualche settimana e questa macchina veloce... la facciamo correre"

E' arrivata questa mattina la Tac Revolution EVO nella Radiologia dell’Ospedale di Vasto.

La moderna apparecchiatura, a 128 strati, annunciata qualche settimana fa dal direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael in occasione di una sua visita al presidio di via San Camillo De Lellis, è già stata collocata all’interno dei locali per i quali sono state completate, secondo programma, le opere di adeguamento impiantistico e strutturale.

"Entro questa settimana - si legge in una nota dell'Ufficio Stampa e Comunicazione dell'azienda sanitaria - il cantiere sarà definitivamente chiuso con il completamento di piccoli interventi richiesti per ottimizzare l’organizzazione delle attività di reparto. Serviranno poi all’incirca 15 giorni per l’installazione di tutte le componenti e la messa in opera della Tac.

«Ancora qualche settimana e poi questa macchina veloce... la facciamo correre» ha commentato con soddisfazione il direttore della Radiologia di Vasto, Maria Amato.