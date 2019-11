"Riaprite la cucina del 'San Pio!'": in piazza il comitato L'Arcobaleno

Sabato 30 novembre, dalle ore 17 alle 20, il comitato civico 'L'Arcobaleno' sarà presente con un proprio gazebo in piazza Diomede per sollecitare chi di dovere a risolvere la questione cucina dell'ospedale 'San Pio da Pietrelcina', sequestrata dai Nas per gravi carenze sul piano igienico-sanitario.

"Saremo per una petizione popolare - sottolinea l'avvocato Angelo Pennetta, presidente del comitato -. Chiediamo al direttore generale della Asl Thomas Schael, all’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio di procedere immediatamente ad eseguire le prescrizioni dei Nas ed a riaprire in tempi strettissimi la cucina. Alternativamente, se vuole Schael, chiamiamo la Croce Rossa e/o la Protezione Civile e facciamo montare una cucina da campo davanti all'ospedale".

I pasti al 'San Pio' vengono ora interamente trasportati nel presidio ospedaliero di via San Camillo De Lellis dalla ditta Dussmann alla quale esternalizzato il servizio ristorazione, cucinati altrove. La cucina sequestrata funzionava, prima del sequestro, in misura marginale rispetto all'integrità della fornitura pasti.

A riguardo della questione, in alcuni tweet, il manager della Asl Schael ha fatto riferimento alla questione scrivendo apertamente: "Grazie a chi ha chiamato i Nas. Nell'ospedale 'San Pio' non si cucina e non si cucinerà mai più! Ringrazio il sindaco per l'impegno. Non abbiamo trovato soluzioni in vicinanza. Il vitto sarà fornito dalla ditta Dussmann".