Anna Maria Mascioletti nuovo segretario generale del Comune di Vasto

Anna Lucia Mascioletti, 52 anni, avvocato dell'Aquila, dal prossimo 2 dicembre ricoprirà la carica di segretario generale del Comune di Vasto.

Prenderà il posto di Angela Erspamer che il 4 ottobre scorso, per motivi familiari, ha lasciato il suo incarico per trasferirsi in una città più vicina al suo luogo di residenza.

"Un curriculum di tutto rispetto e dal profilo altamente giuridico - si legge in una nota stampa di palazzo di città - per Mascioletti che ha svolto la funzione di segretario comunale nei comuni di Barisciano, Villa Sant’Angelo, di alcuni comuni della Provincia di Chieti, Teramo e Nuoro".