Auto contro palo della luce in via Vittorio Veneto, giovane ferita in ospedale

Intorno a mezzogiorno una pattuglia della Polizia Locale interveniva per un incidente verificatosi all'altezza della rotatoria di via San Michele e via Vittorio Veneto.

Una Citroen ad uso speciale, condotta da una giovane trentenne diversamente abile, impattava, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un palo dell’illuminazione pubblica riportando lesioni, soccorsa da personale del 118 e trasferita all'ospedale 'San Pio' per le dovute assistenze.

Gli agenti della Polizia Locale effettuavano le operazioni di rilievo del sinistro, mentre la viabilità veniva curata da una volante della Polizia di Stato. La circolazione durante le operazioni subiva lievi rallentamenti.