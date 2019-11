Lino D’Avino nella giornata contro la violenza sulle donne, lancia il suo nuovo brano “Donne Voi”

Tanti sono gli eventi, flash mob e manifestazioni realizzati oggi 25 novembre per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per parlare, informare e sensibilizzare verso questo gravissimo problema, purtroppo in grande aumento in tutto il mondo.

Lino D’Avino, artista poliedrico di origine napoletana, ma residente a Vasto, ha scelto proprio questa data per lanciare il suo nuovo brano “Donne Voi”, una canzone dedicata a tutte le donne. La canzone vuole essere uno spaccato di quello che succede nel mondo femminile. Parla di come a volte vengono ingiustamente sottovalutate, sfruttate, vengono date per scontate. L’amore intenso iniziale può diventare un amore “malato”, fatto di violenza fisica o psicologica. Un sottobosco di aggressività distruttiva spesso troppo sopportata.

Il cantautore afferma che l’amore deve vincere tramite il rispetto e le donne sono il motore del mondo. Il suo brano vuole essere un messaggio di speranza anche per gli uomini, per far vincere l’amore, quello vero.

Ecco il link della canzone https://youtu.be/0Xoles5HwuQ

Nel videoclip c’è l’omaggio alla bellissima Vasto, le scene esterne sono state girate sul Pontile e vicino alla Bagnante di Vasto Marina.

Molto bella la scena iniziale che apre il videoclip, il lucchetto che si incrocia sui due tacchi delle scarpe rosse. Con quest’immagine Lino D’Avino ha voluto rappresentare l’amore possessivo, che può trasformarsi in una prigione, fino alle sue estreme e terribili conseguenze. E’ il famoso lucchetto lanciato dalla scrittore Federico Moccia, che ha spopolato tra i giovani ed è diventato simbolo dell’amore, affollando fino a qualche anno fa i ponti di tante città. Le scarpe rosse sono invece il simbolo della violenza contro le donne.

Con la collaborazione della moglie Emanuela Pecorelli, regista del videoclip, si è voluto accompagnare la canzone creando una storia, che ha insito un messaggio importante. E’ la storia di una coppia qualsiasi, che nella stupenda fase dell’innamoramento lascia un sigillo d’amore, un lucchetto, nel Pontile di Vasto. Un lucchetto che però può diventare una prigione. Ma è solo nel rispetto che può esserci l’amore, quello vero.

Il cantautore ha pubblicato nel suo canale youtube altre due videoclip che hanno avuto molto successo: https://www.youtube.com/watch?v=Os5OQoLcOxI

https://www.youtube.com/watch?v=E7z3-yXjm1s

Lino oltre al suo lavoro nelle ferrovie a Termoli, ha due grandi passioni che occupano molto del suo tempo libero: la canzone e la fotografia. Ha scritto circa venti brani registrati in Siae e ha lanciato tre video. Ama la musica a 360 gradi. E’ un grande osservatore della vita, da questa osservazione e sensibilità nascono le sue ispirazioni che si traducono in musica e parole. Questa capacità di osservare, di emozionarsi ha nutrito l’altra grande passione, quella della fotografia.

E’ fotografo in molti eventi musicali. Racconta con emozione quando all’inizio di ottobre è stato contattato dallo staff di Ron, che si è congratulato per le foto che Lino aveva fatto durante il concerto di San Michele il 30 settembre a Vasto. Una di queste è stata pubblicata nella pagina Facebook di Ron.

Le sue passioni sono condivise con la moglie Emanuela Pecorelli di Bologna, insegnante di Scuola Primaria a Vasto. La bellezza di Vasto, il bellissimo clima ha conquistato tutta la loro famiglia e da circa 5 anni si sono trasferiti a Vasto. Lino ed Emanuela cantano spesso insieme nelle feste con gli amici e curano insieme la sceneggiatura dei videoclip per promuovere le canzoni scritte e cantate da Lino.

Lino si è appassionato alla canzone e alla fotografia sin dalla sua infanzia passata a Marigliano in provincia di Napoli. Era incuriosito dal riverbero della scala del suo palazzo e ha provato a imitare i suoni cantando. La voce intonata, la passione per le canzoni di successo e il consenso delle persone del suo condominio, sono state l’inizio del suo percorso canoro. Con il passare degli anni ha iniziato anche a scrivere canzoni, che sono nate sempre dal cuore, tutte di getto.

Anche la passione per la fotografia è nata nel suo palazzo. Al secondo piano abitava un fotografo, che chiamava Lino per fargli assistere alla stampa delle foto, gli permetteva di estrarre dall’impasto fotografico la carta fotografica e Lino rimaneva meravigliato nel vedere apparire le fotografie nella carta fotografica. Da quest’esperienza molto importante è nato il suo amore per la fotografia che gli permette di intrappolare in uno scatto, un’emozione, un sentimento, l’ispirazione di un momento. A volte gli capita di partecipare come fotografo agli eventi di cantanti famosi a Vasto. Monta le foto in un video e mette come sottofondo musicale la canzone dell’artista cantata da lui, come ad esempio Mango, https://www.youtube.com/watch?v=pmtc13u_Lp4

Ermal Meta https://www.youtube.com/watch?v=1ZsSpzzlqyQ

per Fabio Concato, https://www.youtube.com/watch?v=g53GRF7aS7w&list=RD1ZsSpzzlqyQ&index=5

Gli auguri di tutta la redazione per questo nuovo videoclip!!!