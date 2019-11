Festa dell’albero alla Scuola “G.Spataro” IC1 Vasto

Oggi in moltissime scuole si è festeggiata la “Giornata Nazionale degli Alberi”, un momento importante per ricordare ai bambini come gli alberi siano importanti per la vita dell'uomo e per la qualità dell'ambiente.

Nella scuola “G. Spataro” IC1 di Vasto ben 160 bambini tra bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia, classi prime e scuole dell’infanzia parificate “Mondo del Bambino”, “La Stella” e “L’Albero Azzurro” di Vasto, in un’attività di continuità, hanno festeggiato gli alberi, con canzoncine, poesie, piccole riflessioni e disegni.

C’è stato anche l’intervento di alcuni ragazzi della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” accompagnati dalla prof. L. Ciarniello, funzione strumentale per la Continuità dell’IC1 Vasto. I ragazzi hanno evidenziato, con citazioni famose e poesie il ruolo insostituibile degli alberi.

La grande partecipazione di tutti i bambini è stata la dimostrazione che il percorso per far sviluppare il senso del rispetto e della tutela dell’ambiente è stato raggiunto positivamente.

Il bellissimo albero di Tuia donato dai genitori di un bambino di prima, verrà coccolato a scuola durante l’inverno e verrà piantato nel giardino scolastico a primavera.