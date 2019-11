'Maipiùsola', l'installazione artistica in piazza Rossetti per i diritti delle donne

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre in piazza Rossetti a Vasto (il giorno prima appuntamento a Guardiagrele in piazza Santa Maria Maggiore) verrà allestita una installazione artistica dal titolo “#Maipiùsola”, nell'obiettivo di riflettere, sensibilizzare ed informare.

L’iniziativa, voluta dal Consorzio Matrix e dai progetti Sprar “Vasto Accoglie” e “Guardiagrele Accoglie”, vedrà la partecipazione delle associzioni “Donna Attiva” e “Dafne” e delle Amministrazioni comunali di Vasto e Guardiagrele.

"Nasce dall'esigenza - si legge in una nota - di far conoscere le modalità di violenza che vengono esercitate sulle donne, le conseguenze di tali azioni e i canali di supporto presenti sul territorio. Le beneficiarie, dei centri di accoglienza, dopo aver concluso un percorso di conoscenza e consapevolezza, parteciperanno a questa manifestazione per sottolineare l’importante riconoscimento che si deve alle lotte fatte nel corso della storia per affermare i loro diritti e le tante lotte che ancora devono essere fatte per far valere l’importanza della libertà di scelta, opinione e uguaglianza".