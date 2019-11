Naufragio del novembre 1899, 21 morti: la commemorazione a Vasto Marina

Il 16 novembre 1899, in un tragico naufragio, ben 21 pescatori persero la vita in mare per un improvviso fortunale.

Ieri solenne commemorazione con la celebrazione di una Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Stella Maris, officiata dal parroco Padre Luigi Stivaletta, scoprimento di una targa in piazza Capitano Olivieri, lancio di 21 rose dal Pontile e conferenza nei locali del Circolo Nautico Vastese, nella sede dell'ex mercato ittico all’ingrosso.

Fotoservizio di Ennio Fabiano da NoiVastesi