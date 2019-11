Plastica a galleggio nel porto, l'azione di ripulitura

Vi ricordate tutta la plastica che galleggiava nel porto? clicca qui

È stato ripulito tutto da alcuni soci del Circolo Nautico. Bravi per esservi dati da fare.

In teoria, dovrebbe ripulire chi ha buttato in mare le cassette di polistirolo, le reti per l'allevamento di mitili, le bottiglie di plastica, etcc. Invece in questo caso sono entrate in azione persone sensibili e rispettose dell'ambiente.

Trattiamo il mare come se fosse casa nostra. Non buttiamo rifiuti. Men che meno la plastica che si frammenta in piccolissime particelle (microplastiche) che vengono mangiate dai pesci entrando quindi nella catena alimentare.

Impariamo a rispettare la natura. Vivremo in un mondo migliore.