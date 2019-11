Il tetto della piscina è ancora da riparare, salta la Coppa 'Città del Vasto' di nuoto

Solo a pochi giorni dalla scadenza delle domande di iscrizione le società sportive che avrebbero dovuto partecipare a Vasto alle gare in programma alla XXIII Coppa Città del Vasto – Trofeo H2O Histonium di nuoto hanno saputo del rinvio a data da destinarsi della manifestazione che richiama centinaia di giovani atleti da diverse regioni italiane.

La motivazione è stata data dal vice sindaco Giuseppe Forte, che ha anche la delega ai Lavori Pubblici. “La violenta grandinata dello scorso 10 luglio – spiega l’assessore – ha procurato lo sfondamento della copertura dello stadio del nuoto che non avrebbe consentito l’utilizzo pieno della struttura. C’è un contenzioso aperto da parte della società H2O che gestisce l'impianto con la compagnia assicurativa per il risarcimento del danno che si è risolto solo in questi giorni”.

“Prima della fine del mese – annuncia – avranno inizio i lavori di sistemazione per restituire pienamente la piscina ai tanti sportivi e quanti praticano questo sport non a livello agonistico”.

Le diciassette gare nella vasca corta da 25 metri si sarebbero dovute disputare il 23 e 24 novembre prossimi per una manifestazione a livello nazionale riservata ai giovani nuotatori.