Addio a Giacinto Palazzuolo, ex direttore generale del Comune di Vasto

All'età di 73 anni è morto Giacinto Palazzuolo, ex direttore generale del Comune di Vasto. Si è spento a causa di un brutto male.

Per 45 anni è stato a palazzo di città. Era andato in pensione nel 2011, ma era rimasto in servizio per altri 5 anni.

Nell'estate del 2016, alla conclusione della sua lunga esperienza lavorativa in municipio, il sindaco Francesco Menna gli aveva consegnato una targa-ricordo nella quale si leggeva: “Al Rag. Giacinto Palazzuolo primo ed unico Direttore Generale del Comune della Città di Vasto, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, i Dipendenti e la Città tutta, quale espressione di riconoscenza e ringraziamento per i 42 anni di lavoro (45 complessivi, ndr.) svolto nell’interesse della cittadinanza.

Con la sua professionalità ed il suo spirito di servizio ha rappresentato un preciso punto di riferimento per tutte le Amministrazioni che si sono succedute alla guida della Città. Si confermano i sentimenti di stima e considerazione per un Servitore dello Stato che ha svolto un pregevole servizio nell’interesse della Pubblica Amministrazione”.

Presenza continua e costante quella di Palazzuolo a palazzo di città, nonché punto di riferimento per la gestione delle problematiche amministrative comunali. Nei suoi tanti anni di servizio ha attraversato varie e complesse fasi amministrative e politiche. Diversi i “primi cittadini” che ha visto passare nella sua carriera: da Silvio Ciccarone fino a Francesco Menna, passando per Nicola Notaro, Antonio Prospero, Nicola Molino (sindaco facente funzione), Giuseppe Tagliente, il commissario prefettizio Eligio Cammarota, il sindaco facente funzione Giovanni Bolognese, Filippo Pietrocola e Luciano Lapenna.