Guida in stato di ebbrezza: Ser.D in prima linea per prevenzione e sensibilizzazione

Informare sui rischi connessi al consumo di alcol soprattutto da parte dei giovani, con un’attenzione particolare alla guida in stato di ebbrezza.

Sono gli obiettivi della giornata di sensibilizzazione promossa dal Ser.D di Vasto. Nella mattinata di giovedì 14 novembre un gruppo di operatori del Servizio per le dipendenze patologiche ha allestito un banchetto all’ingresso dell’Ospedale San Pio e si è messo a disposizione degli utenti e dei cittadini per fornire non solo informazioni circa i rischi connessi all’uso dell’alcol, ma anche per dimostrare, attraverso test (etilometro e tempi di reazione) e simulazioni con occhiali e slalom con birilli, di come la guida sotto l’effetto dell’alcol rappresenti uno dei maggiori fattori di rischio nel provocare incidenti stradali gravi o mortali.

L’assunzione di bevande alcoliche ha come conseguenze disturbi alla vista a causa della riduzione della visione laterale (visione a tunnel), una ridotta capacità di adattamento alla visione notturna, errata percezione del rischio, incapacità di valutare le distanze e prolungamento dei tempi di reazione.

Nel corso della mattina sono state circa 100 le persone – tra cittadini ed operatori sanitari - che si sono avvicinate al banchetto e hanno chiesto informazioni, circa 50 quelli che si sono sottoposti al test dell’etilometro e circa dieci al test sui tempi di reazione.

“La giornata di prevenzione e sensibilizzazione ai rischi connessi all’uso di alcol è solo una delle tante iniziative messe in campo dal Ser.D”, commenta la dottoressa Antonietta Fabrizio, responsabile del Servizio per le dipendenze patologiche di Vasto, “l’aver allestito un banchetto in Ospedale ci ha consentito di fornire informazioni non solo ai cittadini che si sono avvicinati incuriositi dalla nostra presenza, ma anche agli operatori sanitari. Il bilancio è sicuramente positivo”.