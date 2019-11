Rapporto Eduscopio sulla qualità delle scuole superiori: svetta il Polo Liceale 'Mattioli'

Nei giorni scorsi la Fondazione Agnelli, come ogni anno, ha presentato l’edizione 2019/20 del rapporto Eduscopio sulla qualità delle scuole superiori italiane. Si tratta di una mappa virtuale che permette di valutare e comparare gli istituti presenti sul territorio in base ai risultati ottenuti all’università o alla carriera lavorativa degli ex alunni diplomati.

Per genitori e studenti alle prese con la scelta dell’indirizzo di studi superiori è l’occasione per scegliere consapevolmente consultando la classifica degli istituti che meglio preparano all’università o al lavoro dopo il diploma.

Per quanto riguarda il territorio di Vasto e dintorni (è possibile confrontare le scuole fino ad un raggio di 30km, quindi da Lanciano a Termoli) il Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto svetta in cima alla classifica con i punteggi più alti sia per l’indirizzo tradizionale del Liceo Scientifico che per quello delle Scienze Applicate (purtroppo lo studio non analizza i punteggi ottenuti nell’indirizzo di studi del Liceo musicale).

L’indice FGA che misura la qualità della scuola si costituisce di due indicatori: la media dei voti e il numero di crediti universitari (normalizzati per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti) ottenuti dagli ex alunni della scuola. Con il notevole punteggio di 69.13 per lo Scientifico e 74.73 per le Scienze Applicate (dati disponibili su eduscopio.it), il Polo Liceale R. Mattioli di Vasto si conferma essere la scuola più valida per la formazione dei ragazzi nel territorio che raccoglie l’utenza dell’Abruzzo meridionale e del basso Molise.

Un’ottima occasione per poter conoscere più da vicino il Polo Liceale saranno le giornate di Open Day che l’istituto organizzerà nei pomeriggi del 15 dicembre e 12 e 26 gennaio. In quell’occasione la Dirigente Scolastica, i docenti e gli studenti accoglieranno le famiglie dei futuri alunni con una visita alle strutture e ai laboratori della scuola, fornendo le informazioni sui percorsi di studio del prossimo anno scolastico 2020/21.