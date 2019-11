Servizi per la salute: "Non vogliamo essere un territorio di serie B"

Hanno manifestato esponendo diversi cartelli, con richieste tese alla difesa del presidio ospedaliero di Vasto, i cittadini radunati ieri mattina all'ingresso del 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto, su appello del Comitato civico 'L'Arcobaleno', animato dall'avvocato Angela Pennetta a Vasto.

Maggiori e più efficaci servizi per la salute e la sottolineatura a "non essere considerati di un territorio di serie B" le istanze al centro della mobilitazione, alla quale si è unito, tra gli altri, il sindaco Francesco Menna in fascia tricolore.

La Pennetta, nel ringraziare i partecipanti, è tornata ad evidenziare il ruolo del Comitato L'Arcobalento: "L’esistenza dei comitati civici è di fondamentale importanza per la difesa della città e del territorio. Sino ad oggi abbiamo affrontato la questione della difesa del Tribunale di Vasto, dell’invasione dei cinghiali, della carenza di acqua. Adesso affrontiamo quella vitale del nostro Ospedale.

Battaglie civiche che portiamo avanti senza perseguire alcun interesse personale e/o privatistico nonostante alcuni rappresentanti pro tempore delle istituzioni siano fermamente convinti del contrario".