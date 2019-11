Spaccio di droga, controlli con le unità cinofile

Controlli congiunti tra la Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, le unità cinofile della Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Vasto.

"Tali operazioni, finalizzate al controllo dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti - ha dichiarato il comandante della Polizia locale, Giuseppe Del Moro - soprattutto davanti agli istituti scolastici, hanno dato risultati soddisfacenti.

Infatti, durante le predette operazioni sono stati rinvenuti nei pressi della villa dinamica "Falcone e Borsellino" del quartiere San Paolo alcuni involucri con modiche quantità di stupefacenti. Gli stesi sono stati gettati a terra da ignoti non appena hanno notato gli agenti e i cani. Sono stati inoltre controllati autobus e autovetture in transito e gli spazi dell'area verde. Le attività sono risultate particolarmente utili ed efficaci per la prevenzione e tutela dell'integrità della salute rispetto all'annoso problema del consumo di stupefacenti.

Fondamentale ed efficace si è rilevato l'utilizzo delle unità cinofile e la ormai consolida collaborazione tra la Polizia Locale e la Guardia di Finanza che già in altre occasioni sono state impiegnate nel controllo del territorio con ottimi risultati".

"Questa operazione congiunta ed i risultati positivi riscontrati - ha dichiarato l'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello- vuole essere un ulteriore segnale di grande attenzione che si intende riservare al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questo fenomeno in costante aumento richiede un controllo del territorio sempre più capillare e profondo e le forze dell’ordine sono e saranno sempre più impegnate a tutto campo per debellare questo problema".