Incidente nel tratto vastese dell'A14, coinvolte otto auto

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, è rimasto chiuso, per più di un'ora, il tratto vastese dell'A14 interessato da un incidente tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari.

Ben 8 autovetture coinvolte e 7 le persone rimaste ferite, in modo lieve.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, pattuglie della Polizia Stradale e personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Alcune delle persone ferite sono state trasportate con due ambulanze per accertamenti all'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto.