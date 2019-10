Manca l'acqua al Cimitero, la condotta danneggiata dai lavori per la fibra ottica

Tante proteste, sui social in modo particolare, per la carenza d'acqua al Cimitero di Vasto in quelli che sono da qui almeno fino a domenica i giorni di punta per le visite al camposanto.

In merito si registra una nota da palazzo di città per informare la cittadinanza che "durante i lavori della Open Fiber la ditta che ha firmato con il Comune di Vasto un accordo per realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, sono state danneggiate le condotte dell'acqua al cimitero.

La Sasi è già intervenuta per riparare le condotte e ripristinare il servizio in giornata".

Altra doglianza per l'area cimiteriale, poi, è relativa ai bagni pubblici, non fruibili.